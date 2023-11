A vitória do Manchester United em Goodison Park ficou marcada pelo golaço de pontapé de bicicleta de Alejandro Garnacho, que no final do jogo foi elogiado por Bruno Fernandes, embora o internacional português tenha assegurado que espera muito mais do internacional argentino.

Em declarações aos jornalistas no final da partida, o médio e capitão dos red devils comentou o golo do colega de equipa e sugeriu que Garnacho foi inspirado por Cristiano Ronaldo.

«É incrível, algo do outro mundo. Provavelmente ele anda a ver demasiados vídeos do Cristiano. Todos sabemos que ele é um grande fã», começou por dizer Bruno Fernandes, citado pelo The Athletic.

«Ele quer ser algo especial no mundo do futebol e acho que tem capacidade para isso, mas tem de fazer mais do que este golo», completou.

Recorde o golaço de Garnacho: