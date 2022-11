Alejandro Garnacho voltou a ser titular pelo Manchester United e até apontou o único golo do triunfo dos red devils em casa da Real Sociedad (1-0), esta quinta-feira. No final do encontro, Bruno Fernandes avaliou a exibição do extremo argentino e revelou que o comportamento na pré-época ditou os poucos minutos de Garnacho nas primeiras semanas de 2022/23.

«Esteve bem, mas ele sabe que esperamos muito dele. Ainda é muito novo, mas está muito bem. No início da época, não esteve no seu melhor. Na digressão, ele não teve a melhor atitude e foi por isso que não teve oportunidades até agora. Está a ter oportunidades porque está a treinar melhor, com uma atitude diferente. Merece estas oportunidades», disse o internacional português à BT Sports.

Apesar da vitória no Anoeta, o Manchester United ficou a um golo de terminar no primeiro lugar do Grupo E da Liga Europa.

«O nosso objetivo era ganhar por dois golos de diferença, sabíamos que precisávamos disso. Fizemos um bom jogo, tentámos de tudo, no final corremos mais riscos para marcar o segundo golo. Mas ganhámos o jogo, é uma boa vitória contra uma equipa difícil», vincou Bruno Fernandes.