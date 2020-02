O Chelsea anunciou, esta segunda-feira, que vai banir adeptos do Manchester United de entrarem em Stamford Bridge no futuro, após «cânticos homofóbicos inaceitáveis» à margem do jogo de segunda-feira.

«Esses adeptos vão ser banidos de ver jogos em Stamford Bridge no futuro e, em cooperação com o Manchester United, repassámos-lhes os detalhes desses adeptos, para que possam tomar ações apropriadas», refere o Chelsea, em comunicado.

Além de confirmar que «um largo grupo de adeptos do Manchester United fez cânticos homofóbicos inaceitáveis», o clube londrino refere que alguns deles foram «proibidos de entrar no estádio e outros foram retirados durante o jogo».

