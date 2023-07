Harry Maguire deixou de ser o capitão do Manchester United, revelou o próprio internacional inglês num comunicado publicado nas redes sociais.

O defesa-central, que está em Old Trafford desde 2019/20, deu conta da decisão de Erik ten Hag, treinador dos red devils.

«Depois de conversar com o treinador hoje, ele informou-me que o capitão vai mudar. Ele expôs as suas razões e, embora, pessoalmente, eu esteja extremamente desapontado, continuarei a dar tudo de mim sempre que vestir a camisola», começou por escrever.

«Desde o dia em que assumi o papel, há três anos e meio, tem sido um grande privilégio liderar o Manchester United e um dos momentos de maior orgulho da minha carreira até hoje. É uma das maiores honras do futebol. Fiz tudo o que pude para ajudar o United a ter sucesso - dentro e fora do campo», prosseguiu.

«Serei sempre grato a Ole Gunnar Solskjaer por me dar a responsabilidade e desejo a quem quer que agora assuma todo o sucesso e terá o meu total apoio», concluiu o defesa de 30 anos.

Na última temporada, Maguire registou o menor número de jogos desde que está no Manchester United, tendo disputado 31 encontros. Quando o inglês não alinhou, foi Bruno Fernandes quem envergou a braçadeira de capitão.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.



