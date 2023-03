Erik ten Hag não poupou nas críticas aos jogadores do Manchester United depois da goleada histórica por 7-0 frente ao Liverpool, em Anfield.



«Não fomos nós na segunda parte. Não é o nosso nível. Não jogámos como equipa. Sim, estou irritado e surpreendido porque nos últimos meses vi uma equipa determinada e com uma atitude vencedora. Não cumprimos o plano, perdemos as nossas cabeças. Não fizemos o nosso trabalho e não fomos profissionais», começou por dizer, citado pela BBC.



«Já vimos no passado que temos capacidade para dar a bola como fizemos depois do Brentford [derrota por 4-0] e do City [derrota por 6-3]. Isto foi um revés e é inaceitável. Desiludimos os adeptos e estou verdadeiramente desiludido e furioso por isso. Foi uma má exibição, a pior do ano. Perdemos o jogo no final da primeira parte e no início da segunda, mas tínhamos de manter a nossa cabeça em cima. Não foi o que aconteceu. Era necessário mostrar disciplina, mas não foi o que fizemos e concedemos muitos golos. Foi uma exibição pouco profissional», acrescentou.



Gakpo, Salah, Darwin e Firmino foram os principais responsáveis pelo arraso do Liverpool ao United.