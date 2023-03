O Manchester United, derrotado este domingo por 7-0 na visita ao Liverpool, igualou este domingo e mais de 91 anos depois, a pior derrota da sua história competitiva no futebol.

O desaire em Anfield ditou, pela quarta vez nos registos do clube, uma derrota por 7-0, que já era a pior de sempre do Manchester United.

Para ver igual derrota do United, é preciso recuar exatos 91 anos, dois meses e sete dias, a 26 de dezembro de 1931, quando o Wolverhampton venceu o os red devils por 7-0, em jogo a contar para a segunda divisão.

Antes, o United já tinha perdido pela primeira vez por 7-0 contra o Blackburn a 10 de abril de 1926 e também a 27 de dezembro de 1930, contra o Aston Villa, em ambos os jogos para a primeira divisão inglesa.

Este é ainda o resultado mais desnivelado de sempre entre Liverpool e Manchester United. O anterior resultado mais desequilibrado entre ambos foi também favorável ao Liverpool, há mais de 126 anos, em outubro de 1985, por 7-1.

Salah torna-se o melhor marcador do Liverpool na Premier

O encontro ditou ainda uma nova marca na história do Liverpool, com Mohamed Salah, autor de dois golos, a tornar-se o melhor marcador de sempre do clube no principal campeonato inglês.

O egípcio chegou aos 129 golos (tem 131 no total, juntando dois pelo Chelsea), superando os 128 de Robbie Fowler.