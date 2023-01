Treinador do Betis lamentou que não se jogasse no estádio maior, em Ibiza e deu como uma das razões o local em que falou à comunicação social

O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, deu a conferência de imprensa após a vitória sobre o Ibiza-Islas Pitiusas, para os 16 avos de final da Taça do Rei, na… cafetaria do estádio da equipa da quarta divisão.

«Na verdade, estranhei que um jogo atrativo, como com o Betis, não se tenha jogado no estádio ao lado. Não sei as razões, mas acredito que teria sido um espetáculo maior, com mais pessoas e tinha-se evitado que tivessem a conferência de imprensa aqui numa cafetaria. Lá houve razões para isso, mas creio que teria sido um lindo espetáculo no campo ao lado», referiu Pellegrini, em alusão ao estádio do UD Ibiza, em Can Misses, que tem capacidade para 6 mil espetadores.

O Betis jogou ante o Ibiza-Islas Pitiusas num recinto com capacidade para mil adeptos.