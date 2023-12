«Porque a rivalidade é só durante o jogo.»

Com esta ideia como base, o Phoxy, mascote do PSV Eindhoven, juntou as mascotes dos clubes da principal liga neerlandesa para um jantar no estádio do clube.

Em Eindhoven, no Philips Stadion e com o Natal à porta, as mascotes dos clubes da Eredivisie juntaram-se para um momento de confraternização e tiraram fotografias para recordar: à mesa e junto à relva, com uma bola.

«Phoxy convidou todos os seus amigos para um jantar de mascotes no estádio. Boas festas, amigos!», refere o PSV, na divulgação das imagens.

Diga lá: é, no mínimo fofo, não é?