A viagem a Alkmaar prometia ser uma deslocação difícil para o PSV Eindhoven, já que o AZ tem feito bons jogos e ocupava a terceira posição no campeonato.

O jogo, no entanto, começou a simplificar-se bem cedo para os líderes da Eredivisie. Luuk de Jong inaugurou o marcador logo aos nove minutos, de grande penalidade e fez a assistência para o marroquino Ismael Saibari fazer o 2-0, dois minutos mais tarde.

O PSV não tirou o pé do acelerador, com a equipa da casa desorientada, e Sergiño Dest aumentou a vantagem pouco depois. Jogo resolvido em pouco mais de um quarto de hora!

O ritmo baixou, mas o AZ Alkmaar não teve capacidade de reação. Tiago Dantas foi substituído aos 36 minutos (Alexandre Penetra não saiu do banco).

E na segunda parte, Luuk de Jong ainda bisou para fechar o resultado. O PSV chegou aos 48 pontos, mantendo os dez de vantagem sobre o Feyenoord. O AZ Alkmaar é agora quarto, com 33 pontos, menos um do que o Twente.

Feyenoord goleia Heracles

A equipa de Roterdão obteve o mesmo resultado do líder PSV, na sua deslocação ao terreno do Heracles. Vitória por 4-0, com dois golos em cada parte. Marcaram Stembs (duas vezes) Geertruida e Timber.

O Feyeenord mantém a segunda posição, o Heracles é 15º, com 15 pontos.

Noutros jogos de domingo, o Twente empatou a dois em casa do Sparta Roterdão e o Ajax obteve o mesmo resultado na receção ao Zwolle.

Na luta pela manutenção, o Almere City goleou o Vitesse, último classificado, por 5-0.