A jornada 16 da Eredivisie abriu com um duelo do meio da tabela. O Fortuna Sittard, com o lateral português Ivo Pinto como capitão de equipa, deslocou-se a Nijmegen para defrontar o NEC.

As duas equipas estavam separadas por apenas um ponto., com vantagem para o Fortuna. Só que o NEC esteve muito forte no jogo e construiu uma goleada.

2-0 ao intervalo, com golos do dinamarquês Mattsson e do japonês Koki Ogawa.

A equipa visitante ainda reduziu, por Sierhuis, mas Mattsson bisou logo no minuto seguinte, aos 70, e acabou com a reação do Fortuna. Hansen fechou o resultado aos 75.

Com esta vitória, o NEC chegou ao sétimo lugar, com 21 pontos, mais dois do que o Fortuna Sittard, que é décimo.