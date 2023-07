O futebolista ex-Sporting Matheus Pereira foi apresentado esta quinta-feira no Cruzeiro e, durante a conferência de imprensa de apresentação, viveu um momento caricato, ao ser incomodado… por uma aranha.

Tudo aconteceu quando o extremo luso-brasileiro respondia à 10.ª pergunta.

«A relação com os adeptos, o que os amigos me passam, é que gostam de mim. Óbvio que o carinho é pela instituição, querem que o clube cresça… uish, aranha aqui», disse, enquanto tocava no braço esquerdo, tendo ainda feito outro gesto com a mão direita para limpar a mesa.