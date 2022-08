Fim de linha para Mauro Icardi no Paris Saint-Germain. O treinador do campeão francês, Christophe Galtier, confirmou que o clube está à procura de uma colocação para o jogador que não entra nos planos para a nova temporada e até tem treinado à parte do restante grupo.

« Estive com ele no início da semana. Esteve de fora no passado fim de semana por uma escolha desportiva e disse-lhe que quero diminuir o grupo e não trabalhar com 25 jogadores de campo. O clube está a trabalhar em estreita colaboração com o Mauro para encontrar a melhor solução possível. Ele teve muito pouco tempo de jogo nos dois últimos anos e acho que ele precisa de se reencontrar», disse o técnico em conferência de imprensa.

Além de Icardi, também Arnaud Kalimuendo está de saída, mas para o Rennes. O PSG, no entanto, procura soluções ofensivas.