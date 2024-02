Jon Dahl Tomasson foi anunciado, esta segunda-feira, como novo selecionador da Suécia.



A lenda do futebol dinamarquês sucede a Janne Andersson e torna-se no primeiro estrangeiro a assumir o comando da seleção nacional sueca.



O contrato do técnico de 47 anos é válido até ao fim da qualificação para o Mundial 2026, mas será renovado automaticamente caso Gyokeres e companhia consigam o apuramento para a prova que se vai realizar nos Estados Unidos, México e Canadá.



Depois de uma carreira internacional como futebolista em clubes como Heerenven, Newcastle, Feyenoord, AC Milan, Estugarda e Villarreal, Tomasson inicou o percurso como treinador no Roda, tendo passado ainda por Malmo e Blackburn Rovers, além de experiências como adjunto na seleção da Dinamarca e no Vitesse.



A estreia de Tomasson ao comando da Suécia será frente a Portugal, num jogo de preparação agendado para 21 de março.