Viktor Gyökeres está nomeado para melhor avançado de 2023 da Suécia, informou a Federação de futebol do país, esta terça-feira.



O avançado do Sporting concorre ao prémio com Alexander Isak (Newcastle) e com Viktor Claesson (Copenhaga).



Lembre-se que o internacional sueco leva 15 golos em 18 jogos pelos leões desde que chegou no mercado de verão.