Ronaldinho foi um fenómeno com a bola nos pés e somou momentos brilhantes dentro do campo, mas ao mesmo tempo, acumulou várias histórias fora do relvado. Quando jogava nos mexicanos do Querétaro, o antigo internacional brasileiro nunca apareceu para treinar à segunda-feira, de acordo com um ex-colega.



«Os jogos em casa eram sempre à sexta-feira, No México as equipas têm sempre o mesmo horário nos jogos em casa. Ronaldinho acabava o jogo, apanhava um avião particular e ia para Cancún ou Playa del Carmen. Regressava na terça-feira e nunca o vi treinar a uma segunda-feira. Era um craque», contou Patricio Rubio, num canal de televisão chilena, Pelotros TV.



Na passada terça-feira, Ronaldinho abandonou a prisão em Assunção no Paraguai, onde se encontrava alegada adulteração de passaportes e falsificação de documentos, após pagar cerca de 734 mil euros. Neste momento, o ex-futebolista está em prisão domiciliária num hotel sob vigilância das autoridades policiais.