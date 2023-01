O futebolista do Heerenveen, Milan van Ewijk, reconheceu que o «facto de estar a ser observado» por outros clubes dá-lhe «motivação», mas afirmou que gostava de terminar a época 2022/23 no clube neerlandês.

O lateral-direito de 22 anos dos Países Baixos foi objeto de questão ao treinador do Sporting, Ruben Amorim, na segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça da Liga, ante o Arouca. Confrontado com o nome de Van Ewijk como eventual sucessor de Pedro Porro, caso o espanhol saia, Amorim respondeu, mas sem falar diretamente do atleta do Heerenveen.

«Quanto ao mercado, temos alguns alvos, não só a pensar no presente, mas também no futuro. Não olho para a posição de lateral-direito como uma obsessão. Neste momento, conto com o Porro, o Esgaio, o Travassos e o Esteves», disse Amorim.

Por seu turno, Van Ewijk não abordou diretamente os clubes que podem estar interessados em si, mas lembrou o seu percurso e admitiu que tudo é possível ainda em janeiro.

«Veja onde eu estava há quatro anos, com os amadores do Excelsior Maassluis. Agora existem grandes clubes que mostram interesse em mim, isso deixa-me muito feliz», referiu, em declarações ao Voetbal International, não garantindo que o jogo ante o Groningen, no domingo, tenha ou não sido o último pelo Heerenveen, clube que representa desde 2021/22.

«É possível, mas não está na minha cabeça neste momento. Francamente, gostaria de terminar a época aqui. Claro que sei que existem clubes que pediram informações, mas neste momento ainda não é concreto. Mas tudo pode mudar. Quando estava no ADO Den Haag, fui emprestado ao Cambuur em poucas horas», lembrou, em alusão à mudança a meio da época 2019/20.