O Milan venceu o Spezia este sábado, por 2-1, e subiu ao segundo lugar do campeonato italiano.

A vitória, contudo, foi «arrancada a ferros». Theo Hernández abriu o marcador aos 21 minutos, mas Daniel Maldini, filho de Paolo e neto de Cesare, emprestado pelo Milan ao Spezia, gelou San Siro com o golo do empate aos 59 minutos.

Porém, Olivier Giroud viria a dar o triunfo aos rossoneros. No último minuto do tempo regulamentar, o avançado francês finalizou de forma acrobática após um cruzamento de Tonali e estabeleceu o resultado final. Nos festejos do golo, Giroud, que tinha visto cartão amarelo minutos antes, tirou a camisola e foi admoestado com o segundo cartão e consequente vermelho.

Depois da derrota da Atalanta, o Milan, que contou com o português Rafael Leão de início, ascende ao segundo posto da Serie A, com 29 pontos, menos seis do que o líder Nápoles.