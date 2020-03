Nani foi desafiado a escolher o cinco ideal e com sentido de humor à mistura, falou sobre Cristiano Ronaldo. O jogador dos Orlando City lembrou que o avançado da Juventus, com quem partilhou o balneário da seleção nacional e do Man. United, aprendeu muito com ele.



«O Ronaldo com toda aquela técnica e pés rápidos... Tudo o que lhe ensinei na juventude, vocês sabem! Ele aprendeu muito comigo. Ele sabe disso», referiu, entre risos, no desafio proposto pela Major League Soccer (MLS).



As restantes jogadores eleitos por Nani foram De Gea, Deco, Bruno Alves e Paul Scholes.