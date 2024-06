Luca Orellano marcou, na última madrugada, um daqueles golos de uma vida.

Aos 60 minutos do jogo da MLS com os Philadelphia Union, o avançado argentino do FC Cincinnati viu o guarda-redes adversário adiantado e tentou a sorte no meio-campo... com a bola a só parar no fundo das redes.

Ora veja: