O Dinamarca-Suíça ficou marcado por um desentendimento entre o médio do Sporting, Morten Hjulmand, e o médio helvético do Bayer Leverkusen, Granit Xhaka: tudo aconteceu por volta dos 66 minutos, quando Hjulmand fez uma falta, Xhaka caiu no relvado, abraçou a bola com o braço esquerdo e Hjulmand deu um pontapé ligeiro na bola, provocando a reação imediata de Xhaka, que se levantou e trocou empurrões com o nórdico.

Os dois jogadores acabaram por ver o cartão amarelo pela conduta antidesportiva e a troca de ideias sobre o caso prosseguiu após o apito final.

Na zona mista do estádio, em declarações à imprensa suíça e à dinamarquesa, Xhaka falou numa situação que «não faz parte do futebol».

«Tento manter a calma durante toda a época. E chega um jogador e sente que precisa de mostrar ao seu treinador num particular que pertence à equipa titular. Foi uma falta clara, eu seguro a bola e ele chuta. Isso não faz parte do futebol», disse Xhaka, que questionado se viu como desrespeitoso o gesto de Hjulmand ao chutar a bola, prosseguiu, dizendo: «Não fazemos isso no futebol moderno. Essa é a minha opinião, nem num amigável, nem num jogo de qualificação», disse o médio suíço.

Irritado e ainda questionado sobre se Hjulmand passou dos limites e o que é que disse ao jogador do Sporting, Xhaka disse: «Pergunte-lhe a ele [ndr: se passou dos limites]. Ele sabe o que eu disse», rematou.

Citado pela estação de televisão dinamarquesa TV 2, Hjulmand também falou após o jogo, explicando a situação. «Faz parte do futebol. Coisas assim acontecem de vez em quando, deixamos isso em campo e depois conversamos», disse Hjulmand.

«Não, não falei com ele [ndr: após o lance]. Mas, como eu disse, o jogo acabou e o que acontece em campo fica em campo. Essa é a minha posição», afirmou.