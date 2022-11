Alemanha e Polónia venceram esta quarta-feira os últimos jogos de preparação antes do Mundial 2022, no Qatar, batendo, respetivamente, as seleções de Omã e do Chile.

A Itália, uma das grandes ausências da prova realizada no Qatar, venceu a Albânia.

Esta quarta-feira, houve mais de uma dezena de encontros particulares de seleções.