A seleção da Noruega e, por consequência, a Federação de futebol do país, não vão ser punidos pela manifestação contra as condições dos trabalhadores migrantes no Mundial 2022 no Qatar, efetuada no jogo ante Gibraltar, na noite de quarta-feira, que marcou o início da qualificação europeia para a fase final da prova.

A FIFA esclareceu que não há lugar a punição depois de os jogadores terem vestido camisolas com a inscrição «direitos humanos dentro e fora do campo», algo que poderia contraria o código disciplinar do organismo.

Isto porque os regulamentos preveem ações disciplinares sempre que «eventos desportivos sejam utilizados para efetuar manifestações de índole não desportiva».

Erling Haaland, Odegaard e os restantes colegas de equipa vestiram a camisola com as palavras citadas durante o hino nacional que antecedeu o apito inicial do jogo com Gibraltar, ganho pelos nórdicos por 3-0, em encontro a contar para o grupo G.

Recentemente, o jornal The Guardian noticiou que, desde a atribuição, em 2010, do Mundial 2022 ao Qatar, já 6.500 trabalhadores migrantes faleceram.

Vários clubes da Noruega já se manifestaram a favor de um boicote ao Mundial do próximo ano, sendo que o assunto vai ser debatido num congresso extraordinário das estruturas de futebol do país, a 20 de junho.