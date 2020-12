O vice-presidente da Federação Sérvia de Futebol (FSS), Marko Pantelic, sublinhou esta segunda-feira o «velho conhecido» Portugal após o resultado do sorteio da qualificação europeia para o Mundial 2022, afirmando que a nação sérvia vai fazer tudo para garantir a vitória no grupo A, que vale a qualificação direta.

«Estamos satisfeitos com o sorteio e queremos o apuramento direto para o Campeonato do Mundo. Portugal é um velho conhecido nosso, já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos nas eliminatórias [para o Euro2020]. Certamente, duas partidas fortes, muito incertas e interessantes aguardam-nos de novo», afirmou Pantelic, citado pelo sítio da FSS.

Sobre os outros adversários, Pantelic assinala que a República da Irlanda «tem o seu próprio estilo reconhecível, que vem defendendo há décadas», «conhece bem» o Luxemburgo e o Azerbaijão é um adversário com o qual a Sérvia «não joga há muito tempo, mas será para alcançar o melhor resultado».

Os grupos da qualificação europeia foram sorteados esta tarde. Das 55 nações participantes nesta fase, apuram-se 13 para a fase final do Mundial a disputar no Qatar: os dez vencedores de grupos, mais três seleções oriundas dos play-off, que serão jogados entre os dez segundos classificados dos grupos e duas nações vencedoras de grupo na edição 2020/2021 da Liga das Nações que tenham melhor ranking e que não tenham conseguido ficar nos dois primeiros lugares do seu grupo. Estas 12 seleções vão ser divididas num sistema semelhante ao play-off do Euro 2020: três caminhos, cada um com quatro nações, jogando-se meia-final e final.

O Mundial no Qatar joga-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.