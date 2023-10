O presidente da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF), Fouzi Kekjaa, anunciou esta quinta-feira que Marrocos apresentou seis cidades-sede para o Mundial 2030, que o país vai organizar em conjunto com Espanha e Portugal (além dos três jogos inaugurais no Uruguai, Argentina e Paraguai) e que pretende que a final da competição, dentro de menos de sete anos, se realize em Casablanca.

«Até à data, definimos seis locais para acolher o Mundial 2030, nomeadamente Rabat, Tânger, Marraquexe, Agadir, Fez, além do Grande Estádio de Casablanca, que vai ver a luz do dia em breve. Esperemos que este último vá acolher a final da competição», referiu Fouzi Lekjaa, em declarações à Radio Mars.

Também esta quinta-feira, num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros prometeu apoio à candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial 2034.

«O Reino de Marrocos afirma o seu total apoio ao desejo do Reino irmão da Arábia Saudita de ser candidato à organização da fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2034. Este apoio provém dos fortes laços que ligam Sua Majestade, o Rei Mohammed VI, ao seu irmão, o guardião dos lugares sagrados do Islão, o Rei Salman Bin Abdelaziz Al-Saud, e a sua alteza real, e o Príncipe Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz Al-Saud, Príncipe Herdeiro e Presidente do Conselho de Ministros», pode ler-se, no comunicado publicado pelo Ministério no seu sítio oficial, esta quinta-feira.

«O Reino de Marrocos está totalmente convencido da capacidade do reino irmão da Arábia Saudita para organizar este grande evento desportivo, dado o aumento do desenvolvimento global que está a ser vivido no país e pelas suas capacidades organizacionais reconhecidas», conclui.