A FIFA, depois de anunciar que o Mundial2030 será disputado em Espanha, Portugal e Marrocos, abriu o processo de candidatura para sediar o Mundial2034 ao convidar membros das confederações asiáticas e da Oceânia a lançarem as respetivas candidaturas. A Arábia Saudita já manifestou a intenção de avançar.

A decisão, segundo a FIFA, foi tomada com base no critério de rotatividade de continentes para organizarem e receberem o torneio.

«Os requisitos mínimos para sediar, conforme previamente aprovados pelo Conselho da FIFA a 23 de junho de 2023 em relação ao Campeonato do Mundo FIFA de 2030, também constituirão a base deste processo de licitação, com os anfitriões a serem nomeados num Congresso da FIFA separado», informou a o organismo máximo do futebol mundial em comunicado.

Quase em simultâneo, a Arábia Saudita anunciou formalmente a intenção de avançar com uma candidatura. «Organizar o Campeonato do Mundo de 2030 ajudar-nos-ia a cumprir o sonho de nos tornarmos uma nação líder no desporto e seria um marco assinalável na transformação do nosso país. Como uma nação emergente e hospitaleira para todos os desportos, acreditamos que receber o Mundial 2034 seria o passo natural na nossa jornada no futebol», destacou o príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, que acumula as funções de Ministro do Desporto e Presidente do Comité Olímpico e Paralímpico da Arábia Saudita.

Yasser Al Misehal, presidente da federação saudita, também considera que o ano de 2034 «será o momento certo para a Arábia Saudita receber o Mundial». «A nossa candidatura é conduzida pelo amor pelo jogo e pela ambição de o ver crescer em todos os cantos do mundo. Queremos celebrar a festa do futebol e partilhar a nossa cultura com todo o mundo», destacou o dirigente.