Fernando Gomes e António Laranjo apresentaram, esta quarta-feira, a representantes da Oceânia, a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial2030.

Em Banguecoque, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o líder do comité da candidatura ibero-marroquina deram a conhecer os planos dos três países para a competição, à margem do 74.º Congresso da FIFA.

De acordo com a assessoria de imprensa da candidatura, Fernando Gomes e António Laranjo, que têm participado em diversas reuniões com várias federações e confederações, encontram-se esta quarta-feira com o presidente da Confederação de Futebol da Oceânia, Lambert Matlock.

Já na quinta-feira, os responsáveis portugueses têm encontro marcado com o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF) e os presidentes das federações dos Estados Unidos, México e Canadá (que organizam o Mundial2026).

Recordar que além de Portugal, Espanha e Marrocos, também a Argentina, o Paraguai e o Uruguai vão acolher três encontros do Campeonato do Mundo de 2030, como forma de celebrar o centenário da competição, que teve início em 1930.