Victor Osimhen, um dos principais destaques da temporada do Nápoles, voltou lesionado da seleção e vai falhar o encontro do próximo fim de semana, diante do Milan, no Diego Armando Maradona.

Os azzurri informaram esta sexta-feira que o avançado, que foi totalista nos dois jogos da Nigéria de José Peseiro, chegou com queixas no adutor esquerdo e os exames detetaram uma lesão. Na próxima semana, o jogador de 24 anos será reavaliado.

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, revelou, citado pela Gazzetta dello Sport, que Osimhen deverá estar ausente durante «algumas semanas».

Desta forma, além de falhar o jogo do próximo domingo diante do Milan, ainda não é certo que possa contribuir nos quartos de final da Liga dos Campeões, precisamente diante dos rossoneri, a 12 e 18 de abril.