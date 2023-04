O intervalo do jogo entre Nápoles e AC Milan ficou marcado por uma troca de palavras mais acesa entre Luciano Spalletti e Paolo Maldini.



Antes do regresso para a segunda parte, numa altura em que os napolitanos já perdiam por 2-0, Spalletti dirigiu-se a Rafael Leão. O técnico do líder da Serie A não terá, provavelmente, ficado agradado com alguma atitude do português fez no primeiro tempo [em Itália garantem que foi um gesto num festejo de um golo] e confrontou-o no túnel de acesso ao relvado.



De imediato, Paolo Maldini, lenda rossonera e diretor técnico do clube, saiu em defesa de Leão. «Estás muito nervoso. Já ganhaste o campeonato, que c****** queres?», ouve-se nos vídeos divulgados nas redes sociais.



Certo é que o jogo terminou com o Nápoles humilhado por 4-0, em pleno Diego Armando Maradona. Leão fez dois dos quatro golos do campeão no sul de Itália.



Veja: