O Paris Saint-Germain visita esta quarta-feira o Newcastle e certamente vai ter atenção redobrada com Kylian Mbappé. Ainda assim, há adeptos dos magpies que estão ansiosos para ver o avançado francês, como o filho do defesa Kieran Trippier, que já pediu ao pai para subir ao relvado com o craque.

«Tive uma discussão com ele na última noite, ele quer entrar em campo com o Mbappé, não comigo, algo que não me deixou muito feliz. Ele é obcecado pelo Mbappé, está sempre a ver vídeos dele no YouTube. Disse-lhe que, se entrar com ele, não olhe para mim no túnel», brincou Trippier em conferência de imprensa.

O Newcastle-PSG, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está marcado para as 20h00.