Neymar tem sido destaque nas redes sociais nos últimos dias, depois de serem publicadas várias fotografias que levam a crer que está acima do peso ideal. Surgiram até imagens manipuladas, nas qual o avançado do Al Hilal de Jorge Jesus aparecia... insuflado.

No Instagram, o internacional brasileiro não se ficou: «Acima do peso? Tudo bem. Mas gordo? Acho que não!», referiu entre risos. «Chupem, haters», concluiu com um pirete pelo meio.

Neymar não joga desde outubro do ano passado, altura em que se lesionou com gravidade num joelho.