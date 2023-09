Neymar foi convocado para a seleção do Brasil, apesar de não jogar há mais de um mês, devido a lesão.

A convocatória do avançado, agora do Al Hilal, fez com que Jorge Jesus criticasse a Confederação Brasileira, defendendo que o seu jogador nem condições para treinar tinha..

Agora, já no Brasil, Neymar foi confrontado com essas declarações e defendeu o treinador português.

«Não estou a 100 por cento, mas estou bem. Não levo as palavras que Jesus disse como maldade, mas sim como uma forma de preservar o seu jogador», começou por declarar.

Neymar explicou ainda que esteve perto da estreia ao serviço do clube saudita, mas que uma pancada num treino o afastou do jogo.

«Eu iria jogar o último jogo, mas levei uma pancada no treino, ele optou por me deixar fora do jogo e vir jogar na seleção. Não há mistério, independente do tempo que fique parado, sempre vou saber jogar futebol. É como andar de bicicleta», concluiu.