Em janeiro, Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo ao anunciar a sua mudança para o futebol da Arábia Saudita.

Na apresentação, o internacional português defendeu que não ia demorar até a liga saudita se tornar numa das melhores do mundo e, apesar de ainda não se poder dizer que é, o dinheiro daquele país do Médio Oriente conseguiu atrair grandes estrelas do futebol mundial, como Benzema ou Neymar.

Nesta quarta-feira, Ronaldo foi confrontado com as críticas que muitos desses jogadores receberam por deixarem a Europa para ir para um campeonato periférico e… puxou dos galões.

«Quem não é criticado? Onde é que não há problemas ou controvérsia? Vimos agora estas situações em Portugal e Espanha. Eu dizia há seis meses que isto ia acontecer. Pensavam que eu era maluquinho, mas agora já não sou maluquinho. Começa a ser normal jogar lá. Eu sabia que isto ia acontecer», disse, revelando orgulho em ver outros jogadores seguirem-lhe os passos.

«Ter grande craques a ir para lá deixa-me orgulhoso. Se eles querem transformar o futebol e eu fui o pioneiro, sinto-me mesmo orgulhoso. Quero que o futebol na Arábia Saudita continue a evoluir e que seja cada vez mais forte», concluiu.