O internacional galês Aaron Ramsey é reforço do Nice, anunciou o clube francês nesta segunda-feira.

O médio de 31 anos chega a custo zero, depois de ter rescindido contrato com a Juventus na semana passada.

Formado no Cardiff, Ramsey notabilizou-se ao serviço do Arsenal e rumou a Turim em 2019/20, onde não conseguiu um papel de destaque, tendo alinhado por empréstimo no Rangers, na última época.