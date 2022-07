David Raum é o mais recente reforço do Leipzig, anunciou esta manhã a equipa de André Silva.

O lateral-esquerdo chega proveniente do Hoffenheim e fica com um contrato válido até junho de 2027.

Antes do Hoffenheim, o internacional alemão de 24 anos representou o Greuther Furth, emblema no qual fez a formação e iniciou a carreira profissional.

«Estou muito feliz com a minha mudança para o Leipzig. O clube lutou muito para me ter e, depois de algumas conversas, rapidamente fiquei convencido de que este é o clube certo para mim», disse Raum, citado na nota do Leipzig.