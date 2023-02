Nicola Zalewski não esconde a gratidão que tem por José Mourinho. Apesar de se ter estreado na equipa principal da Roma com Paulo Fonseca, foi já sob o comando do special one que se tornou um elemento importante dos giallorossi, sendo ainda presença regular nos convocados da Polónia.

«Mourinho ajuda-me muito. Em todos os momentos difíceis, não só no campo, mas também na vida», começou por dizer o lateral de 21 anos em entrevista ao Pilka Nozna.

Zalewski recordou ainda o momento em que Mourinho o lançou num dérbi com a Lazio, em setembro de 2021, dias depois de perder o pai.

«Posso contar com o treinador, com os meus companheiros, com todo o clube. Poucos dias depois da morte do meu pai, ele meteu-me a jogar no dérbi, embora ainda não tivesse jogado nessa temporada. Como não apreciar tal gesto? De certa forma, estava preparado para a morte do meu pai, os médicos já nos tinham preparado, mas para mim ainda era um momento muito difícil. Estou muito grato ao treinador e a todos na Roma pelo apoio», sublinhou.

Apesar da boa relação entre jogador e treinador, o português não aprecia a forma de vestir de Zalewski, que é alvo de piadas. «É verdade, só que essas piadas estão fora de contexto. Eu visto-me muito bem. O que posso dizer? Há 40 anos a moda era diferente.»

Esta temporada, Zalewski soma 22 jogos e uma assistência.