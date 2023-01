José Mourinho deu os parabéns a Luciano Spaletti e considera que o título italiano está entregue ao Nápoles depois da derrota da Roma diante do líder da Série A (1-2), no passado sábado.

«Dei os parabéns a Spalletti no final do jogo, ao ouvido. Agradeci-lhe um presente de aniversário que me deu antes do jogo e repeti o que já tinha dito ontem: vimos que o seu Nápoles tem estrelinha de campeão. Conheço bem essa estrelinha, porque ganhei oito campeonatos nacionais na minha carreira. Este campeonato é deles», destacou o treinador da Roma, no final do jogo, em declarações à DAZN.

O Nápoles venceu a Roma, em casa, por 2-1, e conta com 13 pontos de vantagem no topo da classificação. «Perdemos, mas saio daqui confiante: fomos a equipa que mais fez sofrer o Nápoles. O ambiente no estádio foi… tremendo, mas até parecia que estava vazio», destacou também o técnico português.

Apesar de tudo, Mourinho não gostou de perder. «O resultado é negativo, mas, repito, estou confiante. Lembrar-me que as nossas primeiras três substituições foram três miúdos que, recordo, jogavam no sintético em Trigoria [na formação] e dá-me imenso prazer ver a forma como entraram no jogo. Às vezes, o futebol é injusto, e por vezes a equipa que merece mais ganhar… perde», acrescentou.