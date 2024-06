Seis clubes da Premier League correm o risco de ter de vender jogadores antes do final de junho para cumprirem as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da competição, segundo a Sky Sports inglesa.

Essa data é o ponto limite para o ano financeiro da competição, em que os clubes devem mostrar que não tiveram perdas superiores a 105 milhões de libras (123 milhões de euros) nos últimos três anos. Ou menos, se tiverem passado parte desse tempo fora da primeira divisão.

Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest e Leicester estão todos sob a pressão de vender jogadores importantes, segundo a mesma fonte, antes da mudança para o novo ano financeiro.

O jornal diz até quais os jogadores que cada clube estão a considerar pôr no mercado. No caso do Nottingham, de Nuno Espírito Santo, Callum Hudson-Odoi e Anthony Elanga estão na 'calha'.

Alexander Isak e Bruno Guimarães, do Newcastle, são outros nomes ligados à porta de saída. O Chelsea deve vender jogadores formados na casa, como Conor Gallagher, Armando Broja ou Ian Maatsen.