Depois de ter ganho ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo e de, com isso, ter ascendido à liderança da liga saudita na ronda anterior, o Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, goleou este sábado por 5-1 na visita ao Al-Fateh, mantendo o comando do campeonato, após o duelo da 21.ª jornada.

O marroquino Abderrazek Hamdallah foi a figura do encontro, com um hat-trick (7m, 50m, 90+m), o segundo dos golos de penálti. Sharahili (59m) e Coronado (90m) fizeram os outros golos. Batna fez o tento da equipa da casa, aos 41 minutos.

Com este resultado, o Al-Ittihad é líder isolado, com 50 pontos. Fica, à condição, com mais quatro pontos do que o Al Nassr, que tem 46 e que joga este sábado frente ao Abha. O Al-Fateh é sexto, com 32 pontos.