O antigo futebolista Nuno Gomes considera que o atual diretor-geral da Roma, Tiago Pinto, pode ter o Benfica em consideração para reforçar o plantel do clube italiano.

«Ele [Tiago Pinto] conhece todos os jogadores do Benfica muito bem e penso que, se houver necessidade de reforços em Roma, penso que pode tê-los em consideração. Um deles é Nuno Tavares, que está muito bem como lateral-esquerdo. Há muito bons jovens na formação do Benfica», disse Nuno Gomes, em declarações à ReteSport, falando ainda do trabalho que Tiago Pinto pode ter na equipa atualmente treinada por Paulo Fonseca.

«Não sei exatamente que papel o Tiago vai ter em Roma, entendo que ele também será um diretor-geral com papel no mercado. No Benfica ele colaborava com o Rui Costa, que se ocupava mais do mercado, enquanto o Tiago se ocupava mais do quotidiano da equipa, mas trabalharam sempre juntos», apontou, ainda.