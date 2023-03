O dérbi de Old Firm feminino, que se disputou esta segunda-feira, ficou marcado pela cabeçada do adjunto do Rangers, Craig McPherson, ao treinador do Celtic, Fran Alonso, já depois do apito final.

Quando o técnico dos celts cumprimentava as jogadoras, o adjunto do adversário surgiu por trás e encostou a cabeça a Alonso, o que gerou alguma confusão no relvado.

A partida terminou empatada a um golo, com o tento do Celtic a surgir aos 99 minutos.

«Podem ver nas imagens, alguém me empurrou por trás. Nunca conversei com ele durante todo o jogo. É dececionante sofrer um golo no último minuto, entendo totalmente. Fui chamado de "ratinho", não sei porquê», disse Alonso à Sky Sports após o jogo.

Segundo a estação televisiva, o incidente está a ser investigado pelas autoridades escocesas.

Veja o momento da cabeçada: