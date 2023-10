Olivier Giroud tem feito carreira como avançado, mas nos últimos dias notabilizou-se… como guarda-redes.

No último sábado, Mike Maignan foi expulso na vitória do Milan em Génova e Giroud assumiu as redes dos rossoneri. O avançado até se destacou com uma defesa decisiva na reta final da partida, o que levou a que o emblema de Milão, em jeito de brincadeira, o colocasse como um dos guarda-redes do plantel no seu site oficial, juntamente com Maignan, Sportiello, Mirante e Nava.

Já esta segunda-feira, a Serie A anunciou a equipa da jornada e o melhor guarda-redes é (espante-se) Giroud.