O futebolista argentino Nicolás Otamendi, do Benfica, continua a evidenciar felicidade pela conquista do Mundial 2022 ao serviço da seleção e, na noite de terça-feira, recorreu às redes sociais para mostrar alguns itens e recordações que ficaram da final da prova, ante a França, ganha no desempate por penáltis.

O central de 34 anos, já de regresso a Portugal e ao Benfica, que na sexta-feira joga em Braga, para a Liga, mostrou a camisola da final, assim como as chuteiras utilizadas, a medalha de campeão e ainda um pouco de rede de uma baliza.

Otamendi fez ainda acompanhar o vídeo de uma música que tem sido badalada nos festejos do título, da autoria do duo La T y la M, designada «Pa’ la Selección», tendo mesmo acrescentado, como descrição, parte dessa música.

«Não tentem entender esta loucura, não tem cura, leva-se na pele», pode ler-se.