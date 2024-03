O antigo internacional ganês Otto Addo, responsável no Borussia Dortmund pelo desenvolvimento de talento, vai deixar o clube no final da época para assumir o cargo de selecionador de futebol do Gana, informou o emblema alemão, esta sexta-feira.

«O Borussia Dortmund e o treinador responsável pelo desenvolvimento dos mais jovens, Otto Addo, terminam a ligação no verão. O treinador, de 48 anos, pediu para terminar contrato, para que pudesse assumir a seleção de futebol do Gana», refere o clube, em comunicado.

No Borussia Dortmund, o antigo avançado internacional ganês é responsável pelo desenvolvimento de talento, tendo trabalhado, por exemplo, com Jadon Sancho e Erling Haaland, este atualmente no Manchester City.

Addo regressa à seleção do Gana, na qual esteve em 2022, nomeadamente no Mundial do Qatar. Assina contrato válido por três anos e com opção para renovar por mais dois, o que irá abranger a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 e o Mundial de 2026.