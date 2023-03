O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, apresentou o primeiro reforço para a nova temporada esta terça-feira. Trata-se de Richard Ríos, médio colombiano de 22 anos que se destacou ao serviço do Guarani no Campeonato Paulista.

O jovem jogador assinou até dezembro de 2025 com o Verdão, com opção de mais um ano.

Depois de se destacar no futsal da Colômbia, integrou as camadas jovens do Flamengo, que o cedeu aos mexicanos do Mazatlán, antes de chegar ao Guarani, do segundo escalão brasileiro, no ano passado.