O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou esta quinta-feira que derrotou «uma equipa extraordinária», em alusão ao triunfo por 4-0 sobre o Liverpool, em jogo da 32.ª jornada da Premier League.

O técnico espanhol destacou o foco do adversário, que festejou o título de campeão inglês na última semana, plasmando-o na guarda de honra feita pelos citizens antes do início do jogo.

«Eles estavam incrivelmente focados. Eu vi a guarda de honra, como eles estavam focados, nem disseram obrigado, só se focaram no jogo [franze a sobrancelha para exemplificar]. Eu vi no primeiro minuto o quão focados eles estavam, é por isso que são campeões da Europa e da Premier League. É por isso que dou muito crédito à nossa vitória», defendeu Guardiola, em declarações à Sky Sports, no relvado do estádio Etihad, em Manchester, brincando depois com o que terão sido os festejos dos reds nos últimos dias.

«Penso que eles beberam muita cerveja na semana passada (risos), mas chegaram aqui sem cerveja no sangue, para competir contra nós. E talvez isto vá ajudar-nos para as meias-finais da Taça com o Arsenal, para a segunda mão [da Liga dos Campeões] com o Real Madrid. Queremos títulos e estamos na corrida por dois», frisou.