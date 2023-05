O Cruzeiro, treinado pelo português Pepa, venceu este sábado na receção ao Santos, por 2-1, no jogo que abriu a quarta jornada do Brasileirão.

A equipa comandada pelo técnico luso teve de fazer uma substituição forçada, com a saída de Rafael Bilu para a entrada de Wesley, que viria a ser o herói da equipa da casa, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Aos 21 minutos, Wesley fez o 1-0, resultado que se manteve até ao intervalo e que só foi alterado já na segunda parte, com um golo de Ângelo Gabriel a ditar o empate ao minuto 58.

Porém, pouco depois, aos 63 minutos, Wesley bisou na partida e deu a vitória ao Cruzeiro, que é líder, ainda que à condição, com nove pontos (os mesmos do Botafogo de Luís Castro) e à espera do desfecho da jornada. Foi a terceira vitória seguida do Cruzeiro no Brasileirão. Já tinha ganho a Grémio e Bragantino, depois da derrota com o Corinthians. O Santos mantém os quatro pontos, a meio da tabela.