O Saint-Étienne e o Angers empataram esta sexta-feira (0-0), no arranque da jornada 14 da Liga francesa.

Pereira Lage, internacional sub-21 português, foi titular na formação visitante.

Assim, o Angers ocupa agora o sétimo lugar da tabela classificativa, com 23 pontos, ao passo que o Saint-Étienne está no 15.º lugar, com 13 pontos.