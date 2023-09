Pione Sisto, jogador do Midtjylland e proprietário do terreno onde está instalada o autoproclamado Reino Pineal, uma seita espiritual liderada por Martim Junior Kenny, em Oliveira do Hospital, tem novo clube.

O avançado dinamarquês foi apresentado como reforço dos turcos do Alanyaspor.

Sisto, de 28 anos, viveu experiências conturbadas nos dois últimos clubes. No Celta de Vigo, durante a pandemia de Covid-19, não apareceu nos treinos e viajou de carro para a Dinamarca, tendo sido multado pelo clube galego. Mais tarde, revelou estar com depressão.

O regresso ao Midtjylland também não correu bem. Sisto deixou de jogar em novembro de 2022, foi afastado da equipa por motivos familiares e o diretor desportivo Svend Graversen chegou mesmo a lamentar que tanto o atleta como os seus representantes tenham ficado incontactáveis.