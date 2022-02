As seleções de futebol da República Checa e da Suécia reiteraram este domingo a rejeição em jogar com a Rússia, autorizada pela FIFA a jogar em campo neutro, sem público e bandeira, no ‘play-off’ europeu de qualificação para o Mundial2022.

As duas seleções, que poderão cruzar-se com a Rússia na final do ‘play-off’, juntam-se assim à da Polónia, que já tinha anunciado a intenção de não jogar com os russos, em protesto contra a invasão militar à Ucrânia.

Em comunicado, a federação checa referiu que as sanções anunciadas hoje pela FIFA «não motivaram qualquer mudança de posição» da sua seleção nacional.

«Já fizemos saber que não queremos defrontar a Rússia nestas circunstâncias, devido à invasão à Ucrânia», afirmou por seu turno o presidente da federação sueca, admitindo estar «descontente» com a decisão da FIFA.

As reações da Polónia, cujo encontro com a Rússia estava agendado para 24 de março, em Moscovo, Suécia e República Checa, que se defrontam na outra meia-final do ‘play-off’, surgiram pouco depois de a FIFA anunciar que a Rússia será obrigada a jogar fora do país, sem público e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.