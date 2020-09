O futebolista colombiano James Rodríguez, que está a passar os últimos dias em Portugal, realizou uma sessão de trabalho no Estádio Rei Ramiro, no Complexo Desportivo do Candal, em Vila Nova de Gaia.

Num vídeo publicado na rede social Instagram, James mostra-se a treinar, compilando remates, trabalho de velocidade e técnica.

Entre outros momentos no Norte de Portugal, James já tinha publicado uma fotografia a realizar trabalho de ginásio e também a jogar padbol num recinto da cidade do Porto.

Isto acontece numa altura em que James não está integrado nos trabalhos do Real Madrid, clube com o qual tem contrato por mais uma época. A saída é um cenário hipotético.